مرتضى منصور يدعو ميتشو لجلسة عشاء بحضور مجلس الإدارة بمنزله

عقد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك جلسة وديه صباح اليوم الاثنين ، في منزله، مع الصربي ميتشو ، ووكيل اعماله ، في حضور أحمد جلال ابراهيم ، نائب مجلس الادارة ، واسماعيل يوسف وعلاء مقلد وشريفه الفار أعضاء مجلس الادارة ، وامير مرتضيمنصور المشرف العام على قطاع الكرة بالنادي ، وأحمد عضو مجلس الادارة السابق .
وحرص رئيس الزمالك على دعوة الصربي على وجبه العشاء في حضور جميع اعضاء مجلس الادارة.
وأضاف رئيس الزمالك ، بان المدير الفنيالجديد يتملك خبرات تدريبية مميزة للغاية وقادر على تحقيق البطولات والالقاب مع النادي .
واشار مرتضي منصور ، بان ادارة النادي تدعم ميتشو بكل قوة لتحقيق البطولات مع الزمالك وله مطلق الحرية في اختيار افراد الجهاز الفني المعاون له .
وأكد رئيس الزمالك ، بانه يثق في قدرات وامكانيات المدير الفني الجديد لتحقيق البطولات والالقاب واسعاد الجماهير البيضاء .
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