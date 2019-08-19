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رياضة | باريس سان جيرمان يحدد نجمي ريال مدريد من أجل ترك نيمار

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يحدد نجمي من أجل ترك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحيفة "تيليفوت" الفرنسية إلى أن هناك محادثات جادة ما بين ريال مدريد وبرشلونة مع باريس سان جيرمان من أجل الظفر بخدمات البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان يريد فينيسيوس جونيور أو رافاييل فاران من ريال مدريد مقابل الموافقة على رحيل نيمار دا سيلفا.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن نادي ريال مدريد أيضاً، كما هو الحال بالنسبة لبرشلونة، يجري محادثات مع باريس منذ عدة أسابيع حول مسألة انتقال نيمار.

وأشارت "تيليفوت" إلى أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز معجب باللاعب على عكس زين الدين زيدان، لكن في ريال مدريد عادةً ما تكون الكلمة الأخيرة لفلورنتينو.

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