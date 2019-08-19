رياضة | مياه البحيرة يتعاقد مع صانع ألعاب النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مياه البحيرة يتعاقد مع صانع ألعاب النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس أدارة نادى مياه البحيرة برئاسة المحاسب محمد عقدة وبالتنسيق مع الجهازالفني للفريق الأول بقيادة أحمد الشاذلي فى التعاقد مع محمدرفاعي (ويا) صانع ألعاب الزمالك والمصري البورسعيدي والنصر السابق ،وذلك في أطار تدعيم الفريق البحراوي صفوفه خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية أستعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد.

ووقع اللاعب علي عقود أنضمام لمدة موسمين بحضور وكيله أحمد سعيد ومحمد صديق نائب رئيس نادي مياه البحيرة وأعضاء مجلس إدارة مياه البحيرة سمير زكي ومحمد مبروك وأحمد الشرقاوي .