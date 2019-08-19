رياضة | عاجل - موندو ديبورتيفو: نيمار إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل - موندو ديبورتيفو: نيمار إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدثت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن مستقبل نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان والحائر ما بين برشلونة وريال مدريد بعدما أعلن رغبته في الرحيل هذا الصيف.

وكان نيمار قد أعلن بشكل صريح لمسؤولي باريس رغبته في مغادرة النادي حيث لا يحتمل البقاء بعد قضاء موسمين منذ 2017 عندما جاء من برشلونة مقابل 222 مليون يورو.

وعنونت صحيفة "سبورت" غلافها الصادر صباح اليوم الإثنين أن "نيمار سيلعب في برشلونة" في إشارة لاقتراب البرازيلي إلى كامب نو رغم عرض ريال مدريد.

ودخلت إدارة برشلونة في مفاوضات مع باريس من أجل نيمار وقد شهدت الأيام القليلة الماضية وجود محادثات جادة بين الطرفين من أجل الاتفاق على عملية نقل نبمار.