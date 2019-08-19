شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لـ«ميتشو» : «حلمي اتحقق بتدريب نادي الزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدير الفني الجديد للزمالك، الصربي «ميتشو»، إنه حقق حلمه بتدريب القلعة البيضاء، وذلك خلال ظهوره الأول مع المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، ومجلس إدارة النادي.

وأشاد «ميتشو»، عبر فيديو بثه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور من منزله، وأذيع عبر برنامج «الزمالك اليوم» المذاع على قناة «المحور»، بالشغل المؤسسي، معتبرًا أن مجلس الإدارة بأكمله يتحلى بروح انتصارية، مضيفًا: «أشعر بأن الحلم تحقق بتدريب الزمالك».

جدير بالذكر أن «منصور» أعلن تعاقده «ميتشو» لمدة موسمين، مقابل مليونين و400 ألف دولار الأحد.