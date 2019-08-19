شكرا لقرائتكم خبر عن فرانكفورت يريد باس دوست والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، أنه دخل في مفاوضات للحصول على خدمات المهاجم الهولندي باس دوست لاعب سبورتينج لشبونة البرتغالي. وذكر فرانكفورت أن التفاصيل لم تنته بعد وأن إتمام الصفقة لن يتم خلال هذا الأسبوع. ولم يتواجد دوست «30 عاماً» في قائمة فريق سبورتينج لشبونة التي واجهت سبورتينج براجا أمس. ولعب دوست 85 مباراة بالدوري الألماني مع فولفسبورج خلال الفترة من 2012 و2016 سجل خلالها 36 هدفاًَ.

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