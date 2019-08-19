الجزيرة يواصل تدريباته على فترتين استعداداً لخورفكان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الجزيرة تحضيراته بمعنويات عالية استعداداً لتدشين مشواره في الموسم الجديد، عندما يستضيف خورفكان الخميس المقبل في كأس الخليج العربي، ويشهد التدريب اليومي الذي يقيمه الفريق على فترتين، صباحية في استاد محمد بن زايد ومسائية في ملعب قصر الإمارات بأبوظبي، مشاركة النجم الدولي عمر عبدالرحمن «عموري» الذي يعد أبرز الصفقات المبرمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولم يستغرق عموري وقتاً طويلاً من أجل الانسجام في التدريبات وسط زملائه اللاعبين الذين سبق وأن شارك معهم ضمن صفوف المنتخب الوطني، ويضفي نجم الجزيرة الجديد، جوّاً من الحماس على التدريبات،

ولا شك أن مهاراته المميزة المعروفة عنه كأحد أفضل المواهب في الإمارات منحت زملاءه اللاعبين ثقة كبيرة في تعزيز قدرات الفريق للدخول منافساً قوياً على كافة البطولات في الموسم الجديد، ما انعكس بدوره على الجدية والحماس السائدين بين اللاعبين سعياً لحجز مقعد أساسي في تشكيل الهولندي يورغن ستريبل المدير الفني للفريق.

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وأدى الجزيرة تدريباً صباحياً أمس في الملعب وركز على عدة جوانب بدنية وفنية، بمشاركة جميع اللاعبين ويتقدمهم الوافدان الجديدان عامر عبدالرحمن، والمغربي مراد باتنا الذي انضم إلى التدريبات الجماعية للفريق وبدأ الهولندي ستريبل المدير الفني للفريق في منح تعليمات حول مهام اللاعب خاصة أنه لم يلتحق بمعسكر الفريق الذي أقيم في هولندا. واللافت في التدريبات أن المدير الفني الهولندي استدعى عدداً من لاعبي فريق الرديف للاستعانة بهم خلال الفترة المقبلة. كما يشارك عادل أبو بكر حارس الجزيرة بصورة طبيعية في التدريبات بعد تماثله التام للشفاء من الإصابة بكسر في العظمة على مستوى اليد اليمنى نهاية الموسم الماضي، وأجرى عملية جراحية ناجحة واختتم برنامجه العلاجي والتأهيلي قبل أن يصبح جاهزاً للمشاركة وتعويض غياب علي خصيف خلال منافسات الموسم الجديد، وكان أبوبكر قد شارك في عدة مباريات في الموسم الماضي تحت قيادة الهولندي داميان. ويضم الجزيرة في مركز حراسة المرمى عبد الرحمن العامري حارس المنتخب الأولمبي.

وعلى صعيد الخط الخلفي، وعقب إعلان الجزيرة التعاقد مع الصربي كوسانوفيتش الذي يعد لاعباً «جوكر» في خط الدفاع، بات الجزيرة يمتلك خط دفاعي قوي، ويتمتع صخرة الدفاع الصربي بطول القامة التي تساعده على القيام بأدواره على أكمل وجه، كما يضم الخط الخلفي العديد من اللاعبين الدوليين ومنهم فارس جمعة وخليفة الحمادي ومحمد العطاس وسالم راشد، إضافة إلى محمد فوزي، كما يضم الفريق مدافعين واعدين تم تصعيدهم مؤخراً من فريق تحت 21 سنة.

بعد إتمام الجزيرة إجراءات التعاقد مع كوسانوفيتش، يكتمل عقد رباعي الأجانب بالفريق، بوجود باتنا، والبرازيلي كينو، والكاميروني سياني الذي استمر ضمن صفوف الفريق من الموسم الماضي، وكان الجزيرة قد استغنى عن الغاني أرنست أسانتي، والبرازيلي ليوناردو بيريرا والهولندي ناصر بارازيت.