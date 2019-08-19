شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة وشباب الأهلي في السوبر 14 سبتمبر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حددت رابطة المحترفين الإماراتية توقيت مباراة كأس سوبر الخليج العربي أولى بطولات موسم 2019-2020 والتي ستجمع فريقي الشارقة بطل دوري الخليج العربي وشباب الأهلي بطل كأس صاحب السمو رئيس الدولة لموسم 2018-2019 حيث ستقام في الثامنة والنصف مساء يوم 14 سبتمبر المقبل على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة وشباب الأهلي في السوبر 14 سبتمبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.