شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الإكوادوري يستدعي غيبور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - المنتخب الإكوادوري الأول يستدعي لاعب الوصل فيرناندور غيبور لقائمته المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض عدد من المباريات الودية خلال الفترة من 2 وحتى 10 سبتمبر المقبل، وتأتي مغادرة فيرناندور غيبور بعد مواجهات الهلال ذهاباً وإياباً ولقاء حتا في كأس الخليج العربي.

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