الوصل يستعد لمواجهة الهلال غداً في البطولة العربية

يخوض فريق الوصل الأول لكرة القدم مساء اليوم التدريب الأساسي قبل خوضه لقاء الهلال السوداني المرتقب غداً بملعبه ووسط جماهيره في الدور 32 من بطولة الأندية العربية المقامة على كأس محمد السادس التي يخوضها الفريق الذهبي بآمال وطموحات عريضة أهمها الحرص على المنافسة بقوة هذا العام على لقبها الغالي بعد أن توقف خلال الموسم الماضي عند دور ال16 من نفس المسابقة التي كانت مقامة على كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكان الوصل خاض تدريبه الأول بعد عودته من معسكر النمسا أمس، وتعتبر حصة اليوم النهائية قبل لقاء الغد.

ويعول مدرب الفريق الروماني ريجيكامب على مقومات فريقه الذي يجمع كوكبة من أهم نجوم الكرة المحليين وأبرز المحترفين، الذين يسعون إلى فرض كلمتهم بتقديم مستوى جيد وتحقيق نتيجة إيجابية في أول مواجهة رسمية لهم هذا الموسم في بطولة الأندية العربية وتحديداً أمام الضيف السوداني قبل خوض غمار الموسم المحلي الجديد الذي يستهله، بلقاء فريق حتا العائد إلى دوري المحترفين في مسابقة كأس الخليج العربي يوم 26 الجاري.

ويعتبر ريجيكامب مواجهة الهلال السوداني مقياساً لقدرات فريقه في أعقاب فترة التحضير الطويلة التي خاضها الفريق والتي تخللها أكثر من مرحلة والتي اختتمها بمعسكر النمسا الناجح، وتعول جماهير «الفهود» على مباراة الغد أمام الهلال السوداني، إذ تعتبرها مقياساً حقيقياً لما وصل إليه الفريق من تحضير قبل خوض غمار الموسم المحلي، ومن خلالها تسعى الجماهير للتعرف إلى مقومات اللاعبين الجدد وحجم انسجامهم مع زملائهم بالفريق.

من جانب آخر يسبق التدريب الأخير للوصل اليوم عقد المؤتمر الصحفي التقليدي للمباراة بالمركز الصحفي في مقر النادي والذي حدد له الساعة الخامسة لمدرب الهلال السوداني ويعقبه مؤتمر مدرب الوصل في الخامسة والنصف، يعقبه تدريب فريق الوصل على ملعب المباراة، ثم تدريب فريق الهلال الذي حدد له في السابعة والربع على نفس الملعب وهو تدريب مفتوح لحضور الجماهير.