النشرة الرياضية| إقالة لاسارتي من تدريب الأهلي.. ومنتخب مصر يتوج بكأس العالم للناشئين لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة الخليج 365:

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الأحد الموافق 18 أغسطس 2019.

عامر حسين يحسم موقف ثنائي الأهلي من المشاركة بكأس السوبر

صرح عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، بأن لائحة العقوبات ثابتة منذ 2015، ولا يمكن إيقاف رمضان صبحي أو عمرو السولية لحصول كل منهما على بطاقة صفراء أمام بيراميدز.

مران الزمالك.. أوناجم ينتظم.. ومشاركة فرجاني ساسي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء العودة أمام ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي لدوري أبطال افريقيا والمقرر له يوم الجمعة المقبل.

الخليج 365 يوضح موقف ثلاثي الأهلي من السوبر.. غائب وحيد

تلقى لاعب النادي الأهلي أيمن أشرف بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز بدور الـ16 لبطولة كأس مصر التي أقيمت مساء السبت، وكذلك تلقى لاعبي الفريق الأحمر رمضان صبحي، وعمرو السولية بطاقة صفراء خلال نفس المواجهة.

هشام السيد أفضل لاعب بمونديال ناشئي اليد.. وثنائي مصر بمنتخب البطولة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد، اختيار المصري أحمد هشام السيد كأفضل لاعب في بطولة العالم للناشئين التي أقيمت في مقدونيا.

الزمالك في برج العرب وبيراميدز بالسلام في ربع نهائي الكأس

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أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن ملعبي مباراتي الزمالك أمام مصر المقاصة، وبيراميدز مع حرس الحدود في ربع نهائي كأس مصر.

لوحة الشرف. تعرف على أبطال العالم للناشئين لليد

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بطولة العالم تحت 19 سنة، بعد الفوز على حساب ألمانيا بنهائي البطولة التي أقيمت في مقدونيا.

تقارير تركية: محادثات بين فنربخشة وآرسنال لحسم انتقال النني

التقى مسؤولو نادي فنربخشة التركي بنظرائهم في نادي آرسنال الإنجليزي، في محاولة لحسم انتقال لاعب خط الوسط المصري محمد النني، قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليًا.

للمرة السادسة.. كرة اليد تضع مصر على منصات التتويج العالمية

توج منتخب مصر للناشئين ببطولة العالم لكرة اليد لأول مرة بعد الفوز على المانيا بنتيجة 32-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما في مقدونيا.

رسميا.. الأهلي يقرر إقالة لاسارتي ويختار مدربا مؤقتا

قرر النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المدير الفني الأوروجوياني للفريق مارتن لاسارتي، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

أبطال.. منتخب مصر يتوج بكأس العالم للناشئين لليد

حقق منتخص مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.