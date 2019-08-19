لجنة الحكام تتبرأ من اختيار جهاد جريشة لمباراة الأهلي وبيراميدز

كشف سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الرئيسية لبعض المقربين منه عن عدم تعيينه لطاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز في منافسات دور ال١٦ من بطولة كأس مصر التي أدارها الحكم جهاد جريشة.

وأكد الحكم الدولي السابق لمقربين أنه لم يتدخل في تعيين طاقم التحكيم وفوجئ بتعيين طاقم بقيادة جهاد جريشة مشددا على عدم معرفته بصاحب قرار تعيين طاقم مواجهة الأهلي وبيراميدز .

ووفقا لأحد المصادر المطلعة داخل أروقة الجبلاية الذي أكد أن ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد هو صاحب قرار تعيين طاقم تحكيم مباراة الأهلي وبيراميدز

يذكر أن مباراة الأهلي وبيراميدز شهدت العديد من الأخطاء التحكيمية أبرزها تغاضي الحكم عن احتساب ركلتي جزاء لصالح فريق الأهلي .