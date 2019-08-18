انت الان تتابع بوندسليغا: هوفنهايم يسقط أمام فرانكفورت ولايبزيغ يكتسح برلين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

مباراة لايبزغ ويونيون برلين

بدأ فرانكورت مشواره في النسخة الجديدة لبطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) على أفضل وجه، بعدما تغلب على ضيفه هوفنهايم، فيما أفسد لايبزيغ احتفال مستضيفه أونيون برلين بظهوره الأول في البوندسليغا.

حسم آينتراخت فرانكفورت، سابع الموسم الماضي، مواجهته مع ضيفه هوفنهايم (1-0) بهدف سجله بعد 36 ثانية على انطلاق اللقاء، وذلك في المرحلة الأولى من الدوري الألماني لكرة القدم اليوم الأحد (18 آب/أغسطس 2019).

وجاء الهدف الوحيد في المباراة إثر ركلة ركنية لعبت قصيرة للصربي فيليب كوستيتش، فحولها الأخير إلى النمساوي مارتن هينتيريغر الذي سددها مباشرة في شباك الحارس أوليفر باومان.

وحاول هوفنهايم جاهدا العودة إلى اللقاء وسنحت له العديد من الفرص، سجل منها هدفين ألغيا بداعي التسلل، ثانيهما في الوقت بدل الضائع، ليكون هدف الثانية 36 الفاصل بين الفريقين، علما أن أسرع هدف في تاريخ الدوري الألماني جاء بعد 9 ثوان مرتين، عبر كريم بلعربي في المرحلة الافتتاحية من موسم 2014-2015 بين باير ليفركوزن وبوروسيا دورتموند (2-0)، وكيفن فولاند في المرحلة الثانية من موسم 2015-2016 بين هوفنهايم وبايرن ميونيخ (1-2).

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وهو الفوز الثالث تواليا لآينتراخت فرانكفورت على هوفنهايم، الذي لم يذق طعم الانتصار في ملعب منافسه منذ 9 نيسان/أبريل 2016، وانهزم حينها بنتيجة (2-0).

فوز كاسح

واستهل لايبزغ مشواره في بطولة الدوري بتحقيقه فوزا كاسحا (4ـ0) على مضيفه يونيون برلين اليوم الأحد. وافتتح مارسيل هالستينبيرغ التسجيل للايبزغ في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله النمساوي مارسيل سابيتسر الهدف الثاني في الدقيقة .31 وعزز تيمو فيرنير تقدم الضيوف، بتسجيله الهدف الثالث للايبزغ في الدقيقة 42، فيما تكفل كريستوفر نكونكو بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة 69، ليتلقى يونيون برلين خسارة قاسية في ظهوره الأول بالمسابقة، عقب صعوده من دوري الدرجة الثانية الألماني.

وبهذه النتيجة تقاسم لايبزيغ الصدارة مع دورتموند الذي بدأ مشواره بفوز كبير على ضيفه أوغسبورغ (5ـ1) خلال المباراة التي جمعتهما أمس السبت.