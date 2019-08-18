لوحة الشرف. تعرف على أبطال العالم للناشئين لليد

مصراوي

حقق منتخب مصر للناشئين لكرة اليد بطولة العالم تحت 19 سنة، بعد الفوز على حساب ألمانيا بنهائي البطولة التي أقيمت في مقدونيا.

منتخب الناشئين تصدر مجموعته بعد الفوز بمبارياته أمام المجر، والسويد، وكندا، والصين تايبيه، فيما تلقى أبطال مصر هزيمة وحيدة...