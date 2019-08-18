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سيميوني يعلن قائمة أتلتيكو مدريد ضد خيتافي فى الدوري الإسباني

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وضع دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، قائمة فريقه استعداداً لمباراة اليوم أمام خيتافي المحدد لها العاشرة مساء اليوم بأستاد “واندا ميتروبوليتانو”، خلال لقاءت الجولة الأولى من عمر مسابقة “الليجا”.

وجاءت قائمة أتلتيكو مدريد لمباراة خيتافي اليوم كلاً من:

يان أوبلاك وأنطونيو أدان في حراسة المرمي

في خط الدفاع: سانتياجو أرياس، ستيفان سافيتش، خوسيه ماريا خيمينيز، كيران تريبير، رينان لودي، فيليبي مونتيرو، ماريو هيرموسو.

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في خط الوسط: كوكي ريسوريكسيون وساؤول نيجيز وتوماس بارتي وتوماس ليمار وفيكتور ماتشين وهيكتور هيريرا.

في خط الهجوم: ألفارو ،ماركوس يورينتي، جواو فيليكس، إيفان سابونيتش.

ويريد أتلتيكو مدريد الذي أختتم مشواره في النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإسباني “الليجا” في المركز الثاني بعد ، لحصد الفوز في ضربة البداية نحو تحقيق اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2014.

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