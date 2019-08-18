أبطال.. منتخب مصر يتوج بكأس العالم للناشئين لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق منتخص مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.

منتخب مص كان قد تأهل للمبارة النهائية بعد الفوز على البرتغال، بينما وصل المنتخب الألماني لهذا الدور إثر فوزه على نظيره الدنماركي.

ملخص الماراة

بعد ثلاث دقائق من بداية المبارة وسط تجمد النتيجة سلبيا ، سقط مهاب سعيد بعد كدمة في القدم، خرج على إثرها من الملعب لتلقي العلاج.

في الدقيقة 4 عادل ياسر سيف النتيجة لمنتخب مصر لتصبح 1-1، قبل أن يعود المنتحب الألماني ويتقدم مجددا 2-1.

ولأول مرة يتقدن منتخب مصر في الدقيقة 6 لتصبح النتيجة 3-2، وبعدها تقدم أخر 4-3، في ظل تألق الحارس حميد.

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ومع الوصول للدقيقة6 اتسع الفارق لصالح مصر لتصل النتيجة إلى 6- 3 لصالح ناشئي الفراعنة.

وظل منتخب مصر متقدم في نتيجة المباراة رغم مرور 18 دقيقة من زمن اللقاء، حين كانت النتيجى تشير إلى 10-7.

وأنهى منتخبب الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة 19-13.

ومع بداية الشوط الثاني، تراجع أداء منتخب مصر وسط تقدم واضح للمنتخب الألماني، ليتقلص الفارق إلى 19-16.

وبعد مرور 8 دقائق من زمن الشوط الثاني، تمكن منتخب مصر من إحراز اول أهدافه بالشوط ليرفع النتيجة إلى 20-16.

وتمكن منتخب مصر من إنهاء المباراة لصالحه على حساب نظيره المنتخب الألماني بنتيجة 32-28.