رسميا.. الأهلي يقرر إقالة لاسارتي ويختار مدربا مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن: قرر النادي الأهلي توجيه الشكر إلى المدير الفني الأوروجوياني للفريق مارتن لاسارتي، وذلك عقب الخسارة أمام بيراميدز في دور الـ16 ببطولة كأس مصر. وأعلن النادي الأهلي عبر موقعه الرسمي، إقالة لاسارتي ومعاونيه الأجانب، بعد قرار لجنة التخطيط للكرة بالنادي برئاسة طه إسماعيل وبحضور محمود الخطيب رئيس النادي، Advertisements كما قررت اللجنة تكليف الكابتن محمد يوسف بقيادة الفريق لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة. وكان الخطيب دعا لاجتماع مطول ظهر اليوم الأحد، لتقييم مسيرة الفريق الموسم الماضي ومناقشة كافة الأمور الفنية والإدارية. وتوج الأهلي ببطولة الدوري الموسم المنقضي، فيما ودع دوري أبطال إفريقيا بالهزيمة الكبيرة أمام صن داونز بخماسية، وبطولة الكأس بالخسارة أمام بييراميدز بهدف نظيف.

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