رياضة | بعد غياب دام 12 عاما.. شيفيلد يونايتد يحقق أول فوز له في البريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غياب دام 12 عاما.. شيفيلد يونايتد يحقق أول فوز له في البريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق شيفيلد يونايتد، انتصاره الأول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، عقب فوزه الثمين 1-0، على ضيفه كريستال بالاس، اليوم الأحد، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وأحرز جون لوندسترام هدف شيفيلد الوحيد في (د.47).

وكان شيفيلد استهل مشواره في البطولة هذا الموسم بالتعادل (1-1) مع مضيفه بورنموث، فيما تعادل كريستال بدون أهداف مع ضيفه إيفرتون في المرحلة الأولى.

وارتفع رصيد شيفيلد، العائد للدوري الممتاز بعد غياب دام 12 عاما، إلى 4 نقاط، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند نقطة واحدة.