شكرا لقرائتكم مستند .. دليل قانونية مشاركة السولية وصبحي أمام الزمالك بالسوبر المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل "الخليج 365"، على نص المادة 30 من لائحة المسابقات باتحاد الكرة المصري، والتى تؤكد قانونية مشاركة الثنائى رمضان صبحي وعمرو السولية لاعبا النادي الأهلي أمام الزمالك فى لقاء السوبر المصري المقرر له 18 سبتمبر المقبل.

وجاء نص المادة 30 البند "ج" كالتالي :-

بعد نهاية الموسم إذا كان لدي أي لاعب إنذارات لا تستوجب الإيقاف فإن هذه الإنذارات تسقط بنهاية الموسم.



المادة 30 بلائحة المسابقات

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن مشاركة رمضان صبحي وعمرو السولية لاعبى الأهلي أمام الزمالك فى لقاء السوبر المصري، صحيحة وقانونية.

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كان الثنائى عمرو السولية ورمضان صبحي قد حصلا على إنذار فى لقاء بيراميدز بكأس مصر بدور الـ16 والذى إنتهي بهزيمة الأهلي بهدف وتوديعه للمسابقة، وربط البعض أن الثنائى يمتلك إنذارين فى الدورى قبل ذلك وبالتالي غيابهما عن اللقاء المقبل للأهلي وهو السوبر أمام الزمالك للحصول على الإنذار الثالث.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن مباراة الكأس التى أقيمت أمس بين الأهلي و بيراميدز تعد من الموسم الجديد لأنها بعد فترة قيد جديدة والموسم ينتهي بنهاية الدوري وليس الكأس وبالتالي تم إحتساب مباراة الأهلي وبيراميدز من الموسم الجديد.

وتابع المصدر أن هذه اللائحة يتم العمل بها منذ موسم 2015 و تكرر هذا السيناريو 3 مرات من قبل بأن يتم لعب الكأس بعد فترة القيد الجديدة ، وبالتالي يحق لرمضان و السولية المشاركة أمام الزمالك بينما لا يشارك أيمن أشرف فى السوبر لحصوله على طرد.