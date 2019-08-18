’’قصف جبهة ورسالة‘‘.. هكذا علق تركي آل الشيخ على فوز بيراميدز على الأهلي في الكأس

كتب: ضياء السقا

قدم تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز السابق ورئيس هيئة الترفيه ومالك نادي ألميريا الإسباني الحالي، التهنئة لفريقه السابق بعد صعوده لدور الثمانية على حساب الأهلي.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية "فيس بوك": "مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة ... الميريا ( روح الفنلة الحمراء ) ٣-٠.

وتابع: "ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص ... النيه النييييييه".

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بعد ذلك أشار آل الشيخ، إلى فوز بيراميدز على الأهلي للمرة الثالثة، وكتب: "في نفس الساعة ...٣ بتوقيت اسبانيا ... و واحد بتوقيت القاهرة".

وودع الأهلي كأس مصر من دور الـ16، بعدما خسر من بيراميدز، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على ملعب برج العرب.

وسجل هدف بيراميدز الوحيد، اللاعب إيرك تراوري، في الدقيقة 55، من متابعة لعرضية داخل المنطقة.

وشهدت المباراة حالة طرد، بعدما تلقى أيمن أشرف مدافع الأهلي الكارت الأحمر، في الدقيقة 71.