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زيدان يؤكد استمرار بيل مع ريال مدريد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني أن الجناح الويلزي غاريث بيل سيبقى في صفوف النادي الملكي، بعد فترة ارتبط بها بالرحيل عن الفريق العاصمي.

وصنع بيل الهدف الأول للمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة خلال فوز ريال مدريد 3 -1 على سلتا فيغو في الجولة الأولى من يوم السبت. وقال زيدان خلال المؤتمر الصحافي للمباراة: بيل سيبقى، كل عناصر الفريق إيجابية والأمر ينطبق عليه أيضا. كنت أنوي الدفع به منذ البداية بصرف النظر عن إصابة إدين هازارد.

وربطت تقارير صحافية مؤخرا بين بيل والانتقال للدوري الصيني، ولكن الجناح الويلزي أكد مرارا رغبته في البقاء مع النادي الملكي.

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