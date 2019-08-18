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رياضة | نيمار "يخدر" ميسي

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يراقب نادي الإسباني الوضع مع باريس سان جيرمان، لاستعادة البرازيلي نيمار خلال فترة الانتقالات الصيفية.

 

وكشفت صحيفة لو باريزيان عن أن برشلونة يتمسك بالتفاوض مع نيمار لإرضاء نجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يرغب في إعادة نيمار بأي شكل وهو ما يجعله ينتظر موقف المفاوضات النهائية.

 

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وأكدت الصحيفة أن نيمار لا يميل أن يعلن رغبته صراحة في العودة إلى برشلونة، لإدراكه أن سوق الانتقالات بها العديد من المتغيرات، وبالتالي لا يريد إغلاق الباب أمام .

 

وأشارت الصحيفة الفرنسية أن إدارة برشلونة بصدد التقدم بعرض جديد لضم نيمار بداية الأسبوع المقبل، على أن تتضمن الصفقة التبادلية هذه المرة، المهاجم الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.

 

 

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