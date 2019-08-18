رياضة | برشلونة يتفوق على ريال مدريد في حدث تاريخي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتفوق على ريال مدريد في حدث تاريخي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في التفوق على نظيره برشلونة لأول مرة في حدث تاريخي بعد فوزه يوم أمس على سيلتا فيجو 3-0 في الجولة الاولي من الليجا.

ونجح فريق ريال مدريد في الفوز على سيلتا فيجو فيما سقط فريق برشلونة بفي الخسارة الأولي أمام بيلباو بهدف نظيف في نفس الجولة.

وكتبت صحيفة الماركا الإسبانية: ريال مدريد لأول مرة منذ 818 يوم فوق برشلونة 76 جولة كاملة خلف البارسا !

فيما كتبت صحيفة آس الإسبانية: البارسا خلف مدريد لأول مرة منذ 27 شهر !

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