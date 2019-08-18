رياضة | الأهلي يفرض عقوبات نارية على نجومه بسبب السقوط الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يفرض عقوبات نارية على نجومه بسبب السقوط الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرض نادي الأهلي عقوبات مالية على نجومه بعد الخسارة من بيراميدز ووداع دور الـ16 لكأس مصر.

وقرر الأهلي خصم مبلغ مالي من مستحقات كل لاعب وفقًا للائحة الخاصة بالفريق الأحمر خاصة أن الفريق كان يطمح للفوز بكأس مصر كما أنه خسر من بيراميدز 3 مرات متتالية.

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ومنح الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي لاعبيه راحة لمدة 24 ساعة عقب الخروج من ثمن نهائي كأس مصر.