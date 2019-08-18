شكرا لقرائتكم الأهلي يضم لاعب يد سموحة 4 مواسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال رؤوف عبدالقادر مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، الأهلي إنه تم الانتهاء من اتمام إجراءات التعاقد مع عبدالعزيز إيهاب، لاعب منتخب الشباب لكرة اليد، قادما من صفوف نادي سموحة لدعم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة.

وأوضح عبد القادر فى تصريح لـ الموقع الرسمى للنادى الأهلى، أن اللاعب قام بالتوقيع على عقود الانتقال للنادي لمدة 4 مواسم قادمة، بعد أن أنهى النادي كافة الأمور المتعلقة بالتعاقد معه.

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وأوضح أن اللاعب يمثل إضافة قوية، نظرا لما يملكه من مقومات فنية مميزة ظهرت خلال مشاركته وتتويجه مع منتخب الشباب بالميدالية البرونزية ببطولة كأس العالم باسبانيا، الى جانب تمسكه بالانتقال إلى الأهلي رغم تلقيه العديد من العروض خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تعاقدات فرق النشاط الرياضي الأخيرة تأتي في ضوء توجيهات مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بتدعيم كافة الفرق من أجل الظهور بشكل قوي والمنافسة على حصد البطولات خلال الموسم الجديد.