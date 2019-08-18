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الأهلي يستعد لمواجهة اطلع برة الصومالى غدًا...

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جدة - عمرو شويل يبدأ فريق الاهلي في السادسة من مساء غداً، الأثنين، الإستعداد لمواجهة فريق "إطلع بره" بطل جنوب السودان في إياب دور الـ64 لبطولة دوري أبطال أفريقيا  ببرج العرب.

 

 

وحصل فريق الاهلي على راحة من التدريبات اليوم بعد مباراة بيراميدز أمس ، السبت، في دور الـ16 لكأس مصر والتى خسرها الأحمر بهدف نظيف.

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ومن المقرر أن يتدرب الاهلي على ملعب التتش إستعداداً لمباراة العودة علماً بأن لقاء الذهاب الذي أُقيم الأحد الماضي ببرج العرب انتهى بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

 

ومن المقرر أن يعلن مسئولو الأهلي خلال الساعات المقبلة إقالة الجهاز الفني للفريق بالكامل بقيادة لاسارتي عقب الخروج من كأس مصر وسيُحدد مسئولي النادي الجهاز الفني الذى سيقود الفريق في التدريبات المقبلة وبعدها مباراة "إطلع بره".

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