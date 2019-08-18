همام عن إنفعال لاسارتي في المؤتمر الصحفي: أداء غير لائق بشكل كبير

علق ماهر همام نجم الأهلي السابق، على إنفعال مارتن لاسارتي المدير الفني للفرق الأحمر، خلال المؤتمر الصحفي عقب هزيمة الفريق من بيراميدز بهدف دون رد، أمس السبت، في كأس مصر.

وكان لاسارتي انفعل أثناء المؤتمر الصحفي، بعد أحد أسئلة الصحفيين، وغادر غاضبًا دون إستكمال الحديث.

وقال همام في تصريحات لفضائية تايم سبورت "لاسارتي

شعر بصعوبة الأمور قبل مباراة بيراميدز، كما أن الإعلام تحدث كثيراً أن المباراة هي الفرصة الأخيرة للمدرب، مما خلق عليه العديد من الضغوط، وأثر عليه بشكل واضح".

وواصل "الضغط على لاسارتي أظهر شخصيته، وإفتقاره للثبات الإنفعالي، فالمدير الفني لنادي كبير كالأهلي

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يجب أن يمتلك قدر كبير من العقلانية".

وواصل "خلال المؤتمر الصحفي كان يجب أن يتحدث عن إخفاقه في المباراة، والأخطاء الفنية في إدارة المباراة أو أخطاء اللاعبين".

وأردف "دور المدير الفني ليس فقط الحديث عند الفوز، وإنما كذلك عند الهزيمة وإمتلاك الشجاعة الأدبية للحديث عن الأخطاء، ولكن تصرف لاسارتي لم نعتد عليه من المدربين الأجانب".

واختتم "أداء لاسارتي في المؤتمر الصحفي كان غير لائق وغير مهذب بشكل كبير".