رياضة | فيورنتينا يقترب من توجيه ضربة قاسية للنصر السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيورنتينا يقترب من توجيه ضربة قاسية للنصر السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشارت صحف إيطالية صباح اليوم، بأن فيورنتينا الإيطالي قد تقدم بعرض رسمي من أجل الحصول على توقيع اللاعب الدولي الفرنسي "بلال ريبيري"، والذي أصبح لاعب حر في الوقت الحالي بعدما أنتهى عقده ورحل عن صفوف نادي بايرن ميونخ بعد نهاية الموسم الماضي.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس"، بأن اجتماع طارئ سوف يعقد في الفترة المقبلة بين اللاعب وبين إدارة النادي من أجل التفاوض حول إنتقال "ريبيري" إلى صفوف النادي الإيطالي.

وذكرت الصحف الإيطالية، بأن ريبيري يفضل البقاء في أوروبا في هذا الوقت، حيث رفض اللاعب عرض مالي مغري من قبل إدارة نادي النصر السعودي، حيث عرضت الأخيرة نحو 5 مليون يورو كراتب سنوي على اللاعب الفرنسي، وقدمت له عرض يمتد لموسمين، ولكن اللاعب في نهاية الأمر قد رفض عرض النصر وفضل الإنتقال إلى نادي أوروبي آخر بعد رحيله عن صفوف البايرن.