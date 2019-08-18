رياضة | الحمام يواجه البنك الأهلي غدا بالأسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يواجه البنك الأهلي غدا بالأسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض نادي الحمام غدا ثالث مواجهاته الودية حيث يلتقي مع البنك الأهلي الصاعد حديثا لدوري الدرجة الثانية في الإكاديمية البحرية بالأسكندرية في الخامسة والنصف عصرا.

ويسعي الجهاز الفني بقيادة أحمد فكري الصغير خوض عدد من اللقاءات الودية بعد العودة من إجازة العيد للاستقرار بشكل نهائي علي قائمة الفريق للموسم الجديد قبل الدخول في معسكر مغلق ويفاضل الجهاز الفني بين إقامتة بالإسماعيلية والأكاديمية البحرية بالأسكندرية.

يذكر أن نادي الحمام قد خاض مباراتين وديتين من قبل بعد إنطلاق فترة الإعداد في الخامس عشر من شهر يوليو

الأولي أمام أسوان الصاعد حديثا للدوري الممتاز وخسرها بهدف نظيف وفاز في الثانية علي فريق برج العرب أحد أندية الدرجة الثالثة بهدف نظيف.