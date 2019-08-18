بعد تفوقة في مباراة الإفتتاح.. ريال مدريد يتخطى برشلونة لأول منذ 818 يومًا

إستطاع ريال مدريد بالأمس التفوق على سيلتا فيجو بثلاثية مقابل هدف وحيد، في إفتتاح منافسات الدورى الاسباني، لتطمئن جماهير الملكي بعد الأداء القوى الذي ظهر به الفريق في مباراة "البلاديوس".

وتعد مبارة سيلتا فيجو هي "فأل الخير" لـ ريال مدريد حيث إستطاع المرينجي

أن يسبق برشلونة في النقاط لأول مرة من 818 يومًا، منذ موسم 2016/2017 حين إستطاع الملكى أن يحصد لقب الدورى الاسباني.

ولم يستطع الملكي بعدها أن يسبق البلوجرانا في النقاط في الموسم الماضي

حصد برشلونة اللقب بفارق 19 نقطة عن ريال مدريد، وهي أكبر فجوة في التاريخ بين الفريقين.

وإستطاع ريال مدريد في موسم 2007/2008 أن يفوز بلقب الدورى الاسباني بعد أن تفوق في مباراتة الأولى ، وتلقى البلوجرانا الهزيمة أيضًا.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة بلد الوليد في الجولة القادمة ، بينما سيستضيف برشلونة ريال بيتيس على "كامب نو".