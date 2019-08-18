رياضة | عاجل.. كوتينيو يصل ألمانيا لإجراء الفحص الطبي مع البايرن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. كوتينيو يصل ألمانيا لإجراء الفحص الطبي مع البايرن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل منذ قليل البرازيلي فيليب كوتينيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، إلى مدينة ميونخ الألمانية لإجراء الفحص الطبي تمهيدا للانتقال إلى بايرن ميونخ الألماني، بالفترة المقبلة.

وأعلنت إدارة بايرن ميونخ، الجمعة الماضية عن توصلها لاتفاق مع برشلونة الإسباني لضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع امكانية الشراء ب 120 مليون يورو.

وأفادت شبكة ببلد الألمانية أن البايرن سيدفع 20 مليون يورو للنادي الكتالوني حال إتمام الانتقال، إضافة إلى تحمله راتب كوتينيو البالغ 13 مليون يورو.