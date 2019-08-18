اخبار الرياضه

سانشير يستعد للإنتقال لإنترميلان

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سانشير يستعد للإنتقال لإنترميلان والان مع التفاصيل

بات المهاجم أليكسيس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد، قريبا من الانضمام إلى صفوف إنتر ميلان، في الميركاتو الصيفي الجاري.

ووفقاً  للموقع الايطالي "سكاي إيطاليا"، اتفق اللاعب التشيلي على شروط عقده الجديد مع إنتر ميلان، ومن المقرر أن يجتمع وكيله قريبًا مع مسؤولي مانشستر يونايتد، للاتفاق على تفاصيل الصفقة. 

وابدى سانشيز موافقته على تخفيض راتبه من أجل الانتقال إلى إنتر ميلان، خاصة أن الافاعي لن يستطيع دفع الراتب الذي يحصل عليه في أولد ترافورد، والذي يصل إلى 500 ألف إسترليني أسبوعيًا.

جدير بالذكر أن سانشيز يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد، لخروجه نوعا ما من حسابات أولي جونار سولسكاير، إذ لا يشارك مع الفريق بشكل أساسي

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سانشير يستعد للإنتقال لإنترميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا