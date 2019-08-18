شكرا لقرائتكم خبر عن «عفريت بيراميدز» خرج عن سيطرة الأهلي.. ورسالة من تركي آل الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هزيمة جديدة مُني بها النادي الأهلي من نظيره الوليد بيراميدز مودعًا منافسات بطولة كأس مصر من دور الـ16 بهدف وحيد، وهي المرة الثالثة التي يخسر فيها المارد الأحمر من نفس الفريق بعد مبارتيّ النسخة الأخيرة من الدوري العام 2019.

وثبتت عدة حقائق عقب هزيمة الأهلي الجديدة، فمع انطفاء أنوار استاد برج العرب، مساء السبت، أصبح فريق بيراميدز بمثابة «عفريت» استحضره المارد الأحمر إلى الكرة المصرية، لكنه في نهاية المطاف لم يستطع صرفه، ليس هذا فحسب، بل تسبب في مشكلات عدة لنادي القرن، وهي القصة التي بدأت منذ ما يزيد عن عام ونصف العام.

تعود البدايات إلى تنافس الثنائي محمود الخطيب ومحمود طاهر على رئاسة النادي الأهلي في نوفمبر2017، وخلال التحضير والدعاية سعى كلاهما إلى استمالة الأعضاء بشتى الطرق، كان على رأسها وعود بتطوير جذري ومشروعات جديدة أهما استاد جديد للنادي الأهلي بالسادس من أكتوبر، وهنا كان الظهور الأول لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ، حينما أعلن عن دعمه لـ«بيبو».

فاز «الخطيب» برئاسة الأهلي وسط تهليل من قبل عاشقيه بمحيط مقر النادي بالجزيرة، ومنها بدأ حضور «آل الشيخ» يزيد شيئًا فشيًا، خاصةً بعد إعلان «بيبو» تنصيب المستشار السعودي رئيسًا شرفيًا للمارد الأحمر، بعد 13 يومًا فقط من ترأسه لمجلس الإدارة.

سارت الأمور في بادئ الأمر «زي السمن على العسل» وفق التعبير الدارج، فمع سفر الأهلي إلى الإمارات لمواجهة المصري البورسعيدي في لقاء كأس السوبر، صرح المستشار لوسائل الإعلام أنه بصدد التوقيع مع لاعب عالمي لضمه إلى القلعة الحمراء.

ورغم ما سعى «آل الشيخ» لتقديمه إلى الأهلي، مثل وقوفه خلف إتمام صفقة انتقال المهاجم صلاح محسن، حسب قوله، لكنه انتقد بعضًا من أعضاء مجلس الإدارة علنًا، حينما عبر عن عدم ارتياحه إليهم وفق ما صرح به للإعلامي عمرو أديب: «أتحفظ على عدد من الشخصيات في مجلس إدارة النادي، ولم أتلق تجاوبًا فيما يخص جلب لاعب عالمي إلى النادي بعد مباراة السوبر المصري».

تجاوز «آل الشيخ» تصريحه السابق وزار مقر الأهلي بالجزيرة في مارس من العام الماضي، حينها وعد بإنهاء 4 صفقات من العيار الثقيل، مطلقًا جملته الشهيرة، أثناء حديثه للإعلامي أحمد شوبير: «اللي يلعب معانا يستحمل»، كما أنه كشف إنهائه لأزمة الثنائي عبدالله السعيد وأحمد فتحي، فيما يخص انضمامهما للزمالك: «الاتنين وقّعوا على بياض».

بعد شهرين من هذه التصريحات انقلبت الأمور رأسًا على عقب، الأهلي يقبل استقالة حسام البدري من الإدارة الفنية بعد الهزيمة من كمبالا سيتي الأوغندي بدوري أبطال أفريقيا، في حين يعلن «آل الشيخ» اعتذاره عن عدم الرئاسة الشرفية: «كنت حريصًا أن تكون مصلحة هذا النادي العريق وجمهوره هي من أهم أولوياتي (..) إلا أن بعض المواقف التي كنت أتعامل فيها بحسن نية وبطبيعتي وبحبي الشديد للنادي الأهلي تم تفسيرها بشكل خاطئ».

وفيما بعد، أوضح «آل الشيخ» سبب اعتذاره عن الرئاسة الشرفية، وهو علاقته غير الجيدة بأعضاء مجلس إدارة الأهلي، ومن ثم أفصح، في بيان له، أنه دعم حملة «الخطيب» الانتخابية بـ6 ملايين جنيه، كما أنه صاحب الفضل في حرمان الزمالك من خدمات عبدالله السعيد وأحمد فتحي، وبهذا الشكل انتهى شهر العسل بين المستشار و«بيبو» بعد ظهوره في ساحة الكرة المصرية بعام وثلاثة أشهر، وبدأت لعنة لم يستطع المارد الأحمرالتخلص منها حتى أمس.

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هل خروج النادي الأهلي من مسابقة الكأس علي يد الأسيوطي كان وراء ظهور نادي بيراميدز للنور؟

في تلك الفترة، مر شهر كامل على خروج الأهلي من مسابقة كأس مصر على يد فريق الأسيوطي، وعلى هذا النادي وضع «آل الشيخ» نصب عينيه لشرائه، ومنه غرس بذرة بيراميدز، وهو الكيان الذي هدف من خلاله منافسة المارد الأحمر بمجرد الإعلان عن الصفقة في يونيو 2018.

ولم يتوقف الأمر عند حد تأسيس بيراميدز، بل سعى في تدعيم مجلس إدارته بنجوم «أهلاوية»، فأصبح حسام البدري، المستقيل عقب الهزيمة الأفريقية، رئيسًا لمجلس الإدارة، وهادي خشبة مديرًا للكرة، وأحمد حسن مشرفًا عامًا ومتحدثًا رسميًا.

واستعد الفريق الوليد لبدء الموسم الكروي في مصري بصفقات من العيار الثقيل، بالتوقيع مع البرازيلي «كينو» واللاعبين عمر جابر وعلي جبر وأحمد الشناوي، إلى جانب محمد مجدي أفشة وأحمد نبيل دونجا، وازداد الأمر اشتعالًا في انتقالات يناير، حينما انضم لبيراميدز السوري عمر خريبين، ثم نجم الأهلي «المغضوب عليه» عبدالله السعيد.

وللصدفة، كان اللقاء الأول لعبدالله السعيد أمام الأهلي هو نفس يوم توقيعه، وفي المباراة، المقامة ضمن منافسات الدور الأول ببطولة الدوري، ساهم في فوز بيراميدز بإحرازه الهدف الثاني، ليصبح انتصار الفريق الجديد له لذة خاصةً لـ«آل الشيخ».

بعد شهر من لقاء الدوري، دخل الأهلي وبيراميدز في أزمة بشأن مباراة اختلف الطرفان على إطار البطولة المقامة فيها، ما بين الدوري والكأس، وهو ما انتهى بتأجيل اتحاد الكرة لها إلى أجل غير مسمى لأسباب أمنية.

ووسط أجواء هستيرية شهدها ملعب بتروسبورت في أبريل الماضي، حقق بيراميدز انتصاره الثاني على الأهلي ضمن منافسات الدور الثاني بهدف نظيف، في لقاء شهد توتر بين لاعبي الناديين، وأفضى إلى ابتعاد المارد الأحمر عن صدارة جدول الترتيب.

منذ تلك اللحظة تغيرت الأمور على الجانبين، فالأهلي حقق بطولة الدوري المصري، فيما رحل حسام البدري وهادي خشبة عن إدارة بيراميدز، فيما باع «آل الشيخ» ناديه إلى رجل الأعمال الإماراتي، سالم الشامسي، ورغم ما سبق لم يجد جديد.

وحتى يومنا هذا لم يستطع الأهلي التخلص من عقدة بيراميدز، إثر هزيمة ثالثة، على التوالي خلال عام 2019، بهدف نظيف أفضت إلى خروج مبكر من بطولة كأس مصر، ورغم بُعد «آل الشيخ» عن مصر بشراء نادي ألميريا الإسباني، إلا أنه علق ساخرا عقب خروج الأهلي من بطولة الكأس على يد بيراميدز عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»:

«مع نخبة شعراء وملحنين مصر الحبيبة ... ألميريا (روح الفنلة الحمراء) ٣-٠ .. ومبروك لبيراميدز اللي بيفوز بتخصص ... النيه النييييييه».