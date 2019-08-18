رياضة | نجم الأهلي السابق: رامون دياز لا يصلح لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي السابق: رامون دياز لا يصلح لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، أن رامون دياز، المدير الفني السابق لبيراميدز، ليس خيارًا مناسبًا لتولي القيادة الفنية لفريق الأهلي.

وأجاب في تصريحات عبر قناة "أون سبورت"، مساء السبت، على إذا ما كان يرى المدرب الذي عمل معه سابقًا في بيراميدز يناسب الأهلي: "لا ليس اختيارًا موفقًا".

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وتابع: "أرى أن هناك اختيارات قد تكون أفضل للأهلي".

وأوضح: "الأسباب فنية، أرى أن هناك من هو أفضل للأهلي، وعلى سبيل المثال يعجبني كثيرًا مدرب وادي دجلة تاكيس جونياس، تأثيره على اللاعبين واضحة في الملعب، لا يمتلك أفصل لاعبين ولكن ليسوا الأسوء".