رياضة | خبير تحكيمي: جهاد جريشة حرم الأهلي من ركلة جزاء صحيحة أمام بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير تحكيمي: جهاد جريشة حرم الأهلي من ركلة جزاء صحيحة أمام بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أيمن دجيش ، الحكم الدولي الأسبق ، عن تغاضي الحكم الدولي جهاد جريشة ، عن ضربة جزاء صحيحه للاعب حسين الشحات ، أثر عرقلته داخل منطقة الجزاء من مدافع نادى بيراميدز محمد حمدي .

وأشار دجيش خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، إلى أن تغاضي جهاد جريشة عن ضربة الجزاء أثر في نتيجة المباراة .

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وحمل دجيش ، الحكم الإضافي طارق سامي مسئولية كبيرة في عدم احتسابه ضربة جزاء للاعب حسين الشحات في الشوط الثاني .

وحقق فريق نادى بيراميدز الفوز على الأهلى بهدف دون رد في دور ال 16 لبطولة كاس مصر ، سجله ايريك تراوري ، ليودع المارد الأحمر البطولة.