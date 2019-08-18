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كتب: ضياء السقا
سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل الإيجابي 2-2، أمام توتنهام هوتسبير، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت، في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل للسيتي، رحيم ستيرلينج، وأجويرو، فيما أحرز لتوتنهام لاميلا، ولوكس مورا.
وكان ليفربول قد حقق فوزا صعبا على مضيفه ساوثهامبتون بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما عصر السبت، بملعب "سانت ماري"، في إطار نفس الجولة.
وشارك النجم المصري محمد صلاح، أساسيا، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 79، بعدما قدم أداء طيبا، تخلله صناعة فرص لزملائه ولمسات مهارية.
وسجل هدفي ليفربول، ساديو ماني في الدقيقة 46، وروبرتو فيرمينيو في الدقيقة 71، فيما أحرز داني إنجز الهدف الوحيد لأصحاب الأرض في الدقيقة 83.
وبذلك اعتلى ليفربول جدول المسابقة برصيد 6 نقاط، متفوقا على أرسنال الوصيف بفارق الأهداف، فيما جاء مان سيتي ثالثا بـ4 نقاط.
جدول الترتيب
قائمة الهدافين
وعلى صعيد الهدافين، اعتلى تيمو بوكي مهاجم نوريتش سيتي صدارة الهدافين، رفقة ستيرلينج بـ4 أهداف لكل منهما.
كانت هذه تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وتعادل مانشستر سيتي.. وقائمة الهدافين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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