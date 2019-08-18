المستكاوي: ديسابر تفوق على مارتن لاسارتي

أكد الناقد الرياضي حسن المستكاوي أن سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، تفوق على نظيره مارتن لاسارتي مدرب الأهلي.

وقال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "تفوق ديسابر علي لاسارتي ..

و من نجوم المباراة لومالا و تراوري هو الشبح الذي يظهر فجأة في منطقة الجزاء".

وواصل "هل يستمر لاسارتي لأنه بطل الدورى أم يرحل لانه خرج

من الكأس ؟! هل تقييم المدربين بالنتائج أم بالاداء وبإدارته للمباريات واختياراته وبالكرة الجديدة التي يلعبها ؟!".

يذكر أن الأهلي ودع منافسات كأس مصر، اليوم السبت، بعد الهزيمة من بيراميدز بهد دون رد في اللقاء الذي جمعهما في دور الـ 16 من البطولة.