محمد صلاح قد يصبح الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي

يستعد ليفربول الانجليزي، لتقديم عرض ضخم إلي محمد صلاح نجم الفريق، من اجل توقيع عقد جديد مع الريدز، يجعله الأعلى أجرًا في تاريخ الدوري الانجليزي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" الانجليزية أن اللاعب المصري إذا وافق على عرض ليفربول يستطيع أن يحصل على 22.4 مليون جنيه استرليني سنويًا،

بواقع 430 ألف إسترليني في الأسبوع.

واشارت الصحيفة أن محمد صلاح حال موافقته على العرض الخاص بإدارة ليفربول، سيتجاوز راتب أليكسيس سانشيز لاعب مانشستر يونايتد وصاحب أكبر راتب في الدوري الانجليزي.