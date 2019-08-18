رياضة | نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الأهلي لضمه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بيراميدز يفجر مفاجأة نارية بشأن مفاوضات الأهلي لضمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث نبيل دونجا لاعب خط وسط نادي بيراميدز عن المفاوضات التي تلقاها من الأهلي والزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية.



وقال دونجا في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "مش بحب اتكلم عن المفاوضات، كان في مفاوضات من جانب الأهلي مع إدارة نادي بيراميدز ولكن النادي رفض رحيلي وتمسك باستمراري وانا تحت أمر النادي".



متابعًا "بخلاف عرض الأهلي كان هناك عرض من الزمالك ومن بلجيكا وإيطاليا ولكن بيراميدز تمسك بوجودي ورفض رحيلي".