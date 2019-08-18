رياضة | الصفاقسي يفوز على النجم الساحلي ويتوج بطلاً لكأس تونس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصفاقسي يفوز على النجم الساحلي ويتوج بطلاً لكأس تونس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز فريق الصفاقسي على نظيره النجم الساحلي بنتيجة (5-4) بركلات الترجيح، وحصد كأس تونس اليوم على ملعب رادس.

وتُوج نادي الصفاقسي بقيادة المدرب نيبوشا يوفيتش المدير الفني السابق للزمالك، بلقب الكأس للمرة الخامسة في تاريخه.

وسجل الركلات الترجيحية للنجم الساحلي كل من حمزة لحمر ومرتضى بن وناس وفراس بالعربي وسليم بوخنشوش، بينما أهدر محمد عبد الله المثناني وكريم العريبي وبلال الماجري الرابعة والخامسة والسابعة.

وسجل الركلات الترجيحية للصفاقسي فراس شواط وحمزة المثلوثي وحمد علي الجويني وأيمن الحرزي ونسيم هنيد، بينما أهدر محمد إسلام بكير وحمزة الجلاصي الركلتين الرابعة والخامسة.