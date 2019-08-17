شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم ريال مدريد يشن هجوماً على الجماهير والان مع التفاصيل

وجهه لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني، رسالة نارية للجماهير التي هاجمته، عندما أحرز هدف في شباك سيلتا فيجو في الدقيقة 80، واحتفل احتفالًا خاصًا بوضع يديه على أذنيه في إشارة إلى منتقديه. وكتب عبر حسابه " أستمع وألزم الصمت وأعمل ، 3 نقاط وسنواصل ، هلا مدريد" مرفقة بصورته بالاحتفال.

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