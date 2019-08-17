شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توديع كأس مصر.. لاسارتي يقترب من الرحيل عن الأهلي.. و«دياز» في قائمة الانتظار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بعدما ودع فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بطولة كأس مصر من دور الـ16 امام نظيره بيراميدز بالهزيمة بهدف نظيف، اقترب مارتن لاسارتي المدير الفني الأوروجوياني من الرحيل عن الفريق.

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وعلمت «المصري اليوم» أن عدد كبير من أعضاء مجلس اداراة النادي الأهلي يضغط على رئيس النادي محمود الخطيب للإطاحة بمارتن لاسارتي بعد الخروج من كأس مصر.

وكان هناك تواصل بالفعل من أحد أعضاء مجلس ادارة الأهلي رفض ذكر اسمه خلال الأيام الماضيه مع المدير الفني السابق لبيراميدز الأرجنتيني رامون دياز لجس نضبه في لتولي المسؤولية الفنية للفريق حال رحيل لاسارتي.

ومن المنتظر خلال الساعات القليلة القادمة اعلان رحيل مارتن لاسارتي عن الفريق بعد الخروج من الكأس، واقتراب دياز من تدريب الفريق الأول بالنادي الأهلي.