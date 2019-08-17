شكرا لقرائتكم تعرف على موعد مباراة بيراميدز ضد حرس الحدود فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى بيراميدز مع حرس الحدود، يوم 28 من شهر أغسطس الجارى، فى دور الثمانية من بطولة كأس مصر، عقب تأهل بيراميدز لهذا الدور بعد إقصاء الأهلى من الكأس.

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وفاز بيراميدز على الأهلى، بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى دور الـ16 من منافسات بطولة كأس مصر ليتأهل بيراميدز إلى دور الثمانية.

وكان حرس الحدود قد تخطى عقبة طلائع الجيش بركلات الترجيح 5 / 3 بعد انتهاء الوقت الأصلى والإضافى بالتعادل السلبى بين الفريقان لينتظر حرس الحدود الفائز من الأهلى وبيراميدز اليوم فى الدور القادم.