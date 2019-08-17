شكرا لقرائتكم منتخب ناشئى اليد يواجه ألمانيا على لقب مونديال مقدونيا غداً... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يلتقى فى السادسة من مساء غدا الأحد، منتخب مصر لناشئى كرة اليد مع نظيره الألمانى فى إطار نهائى كأس العالم المقام فى مقدونيا .

وتأهل منتخب مصر إلى النهائى بالفوز على البرتغال فى نصف النهائى بنتيجة 41 / 36 ، بينما تأهل المنتخب الألمانى بالفوز الدنمارك على بنتيجة 31 / 23.

تأهل منتخب ناشئى كرة اليد إلى نصف النهائى بالفوز على ايسلندا بنتيجة 35 / 31 فى دور الـ 8 أول أمس الخميس قبل أن يحصل على راحة أمس الجمعة .

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وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .

وتضم قائمة منتخب مصر كلاً من اللاعبين عبد الرحمن حميد، ومؤمن حسام، ومازن رضا، وإبراهيم السيد، وعمر عطية، ومهاب سعيد، وسيف هاني، وحسن قداح، وزياد عبدالعال، ومحمد سمير، ويوسف علاء الدين، ويوسف أحمد حسن، وعبد الفتاح علي، وأحمد هشام السيد، وعمر لطفي، وياسر سيف.