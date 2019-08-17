مرسيليا يعود بنقطة من نانت في الدوري الفرنسي

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



أحرز مرسيليا نقطته الأولى هذا الموسم بتعادله السلبي مع مضيفه نانت، السبت في المرحلة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

لكن اداءه غير المشوق ذكر بالمهمة الصعبة لمدربه الجديد البرتغالي اندريه فياش بواش الذي مُنح مهمة إعادة الفريق المتوسطي إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الاولى منذ 2013، بعد حلوله بدلا من رودي غارسيا.

وعاد مدرب بورتو البرتغالي، تشلسي وتوتنهام الإنكليزيين الى التدريب بعد غياب سنة ونصف السنة اثر رحيله من شنغهاي سيبغ الصيني في 2017.

وبعد خسارته الافتتاحية أمام رينس صفر-2، يدين مرسيليا بنقطته الاولى الى حارسه الدولي ستيف مانداندا الذي كان حاسما في آخر ربع ساعة أمام الفريق الاصفر.

وبرغم اهدار مهاجم مرسيليا الجديد الارجنتيني داريو بينيديتو ركلة جزاء فوق المرمى بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (31)، الا ان نانت كان قريبا في منح مدربه الجديد كريستيان غوركوف فوزه الاول.

Advertisements

وعلق بواش على الركلة التي تخلى عنها ديميتري باييت لبينيديتو "عملنا جيدا مع ديم (باييت) على ركلات الجزاء في الفترة التحضيرية. نيته كانت طيبة لكن عندما شاهدت داريو يسدد أغضبني هذا الامر.. كان رجل ركلات الجزاء في بوكا جونيورز واليوم اهدر. يجب ان ننتظر داريو اكثر كي يكون في فورمته المثالية وهو لم يلعب منذ فترة وقد تعافى من اصابة في ربلة ساقه".

وسنحت لنانت في الشوط الثاني عدة فرص عبر صامويل موتوسامي (67)، عبد القاد بامبا (76) وعبدولاي توري، امام مدرجات ممتلئة بنحو 34 الف متفرج على ملعب لابوجوار.

وما قد يريح بواش في محنته المبكرة، عودة المهاجم الدولي فلوريان توفان من الاصابة في المباراة المقبلة ضد نيس في 28 الجاري.

وقال مانداندا "من الهام الحصول على نقطة حتى لو كنا نتمنى افضل من ذلك. لكن رأينا الاسبوع الماضي ان هذه البطولة ستكون صعبة جدا".

تابع "كنا صلبين، قادرين على افتتاح التسجيل، لكن عندما نفشل بتحقيق الفوز يجب الا نخسر".

من جهته، قال قائد نانت فالنتان رونجييه "نحن غاضبون قليلا لاننا لم نحقق الفوز. سيطرنا على المباراة برغم حصولهم على ركلة جزاء. لكننا ايضا سعداء بسبب بعض الامور المشجعة في التنظيم".