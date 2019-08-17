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رياضة | زيدان يعلق على هزيمة برشلونة

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علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد علي الهزيمة التي تلقاها فريق برشلونة أمام أتليتك بلباو بهدف دون مقابل في إفتتاح بطولة موسم 2019-2020.

وبسؤاله عن رأيه في خسارة برشلونة ؟ قال زيدان :" نحن نركز على أنفسنا فقط ولا نشغل تفكيرنا بنتائج الأخرين".

وفاز على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الاسباني.

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