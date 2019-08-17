رياضة | زيدان يعلق على هزيمة برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلق على هزيمة برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد علي الهزيمة التي تلقاها فريق برشلونة أمام أتليتك بلباو بهدف دون مقابل في إفتتاح بطولة الدوري الإسباني موسم 2019-2020.

وبسؤاله عن رأيه في خسارة برشلونة ؟ قال زيدان :" نحن نركز على أنفسنا فقط ولا نشغل تفكيرنا بنتائج الأخرين".

وفاز ريال مدريد على نظيره سيلتا فيجو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الأولي من الدوري الاسباني.