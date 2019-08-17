رياضة | ميسي مصمم على ضم هذا اللاعب إلى برشلونة

صار النجم الدولى البرازيلى نيمار دا سيلفا، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، على أعتاب الانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، عن دخول الأرجنتينى ليونيل ميسى، على خط الصفقة، بعد أن تواصل معه بالفعل من أجل توجيه النصيحة له بالعودة للفريق الكتالونى وعدم الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الغريم التقليدى.

وأجرى رئيس برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو العديد من الاتصالات مع البرازيلى أندريه كورى، أحد الأشخاص المقربين من نيمار، من أجل الحصول على خدمات اللاعب فى الميركاتو الصيفى الحالى.