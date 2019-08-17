شكرا لقرائتكم خبر عن «VAR» يحرم مانشستر سيتي من فوز «قاتل» على توتنهام في الدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ألغت تقنية الفيديو المساعد للحكم «VAR» هدف الفوز القاتل لمانشستر سيتي أمام توتنهام، خلال المباراة التي جمعت بينهما، اليوم، على ملعب الاتحاد معقل «السيتي» في إطار الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم السيتي في الدقيقة 20 عبر الجناح رحيم ستيرلينج، قبل أن يتعادل توتنهام عبر الأرجنتيني إيريك لاميلا بعد ذلك بـ3 دقائق.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو الهدف الثاني للسيتي عند الدقيقة 36، لينتهي الشوط بهدفين مقابل هدف وحيد لأصحاب الأرض.

Advertisements

وفي الشوط الثاني، تعادل الضيوف عبر البديل البرازيلي لوكاس مورا، الذي سجل هدفا في أول لمسة له للكرة، عند الدقيقة 56.

وعند الدقيقة 91، سجل البديل البرازيلي للسيتي، جابرييل جيسوس، هدف الفوز لفريقه، لكن الـ«VAR» ألغاه، لتنتهي المباراة بالتعادل بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة مناوشة بين المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأجويرو بعد استبدال الأخير، لكن المشكلة بين الطرفين حلت قبل نهاية المباراة.

وبهذه النتيجة تعثر السيتي على أرضية ميدانه وابتعد عن ليفربول وأرسنال بفارق نقطتين.