يبل الأساسي يقود ريال مدريد إلى فوز افتتاحي على سلتا فيغو

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كانت مشاركة الويلزي غاريث بايل أساسيا مفاجئة مع ريال مدريد خلال فوزه الافتتاحي على مضيفه سلتا فيغو 3-1 في ظل الحديث المستمر عن انتقاله، وذلك برغم خوض "الملكي" آخر نصف ساعة بعشرة لاعبين السبت في المرحلة الاولى من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وكان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أعلن الجمعة انه ينوي الاعتماد هذا الموسم على بايل، بعدما تمنى خلال فصل الصيف رحيله عن النادي الملكي "بدا لي انه (بايل) سيرحل، لكنه اليوم معنا. الدينامية تتغير، والامور تتغير. من الان فصاعدا، سأعتمد عليه على غرار الاخرين. يملك موقعه، هو لاعب هام واتمنى من جميع اللاعبين تصعيب مهمتي في اختيار التشكيلة".

وبدا بايل (30 عاما) في طريقه ليصبح خارج أسوار "سانتياغو برنابيو" بعدما سافر الى الصين للتفاوض مع جيانغسو سونينغ الذي عرض عليه راتبا خياليا بحسب التقارير، إلا أن ريال حال دون اتمام الصفقة لأن الشروط المالية المتعلقة بها لا تناسبه.

وغاب عن ريال نجمه الجديد البلجيكي ادين هازار القادم بمئة مليون يورو من تشلسي الانكليزي لاصابته بفخذه خلال تمارين الجمعة، بالاضافة الى فيرلان مندي الظهير الفرنسي القادم من ليون، ليستهل ريال مباراته من دون لاعبيه الجدد.

وقال زيدان "قدمنا مباراة مكتملة في الشوط الاول خلافا للثاني حيث واجهنا صعوبات. انا سعيد بشكل عما لما رأيته اليوم".

ودفع زيدان العائد في اذار/مارس الماضي لانقاذ ريال إثر فترة مخيبة شهدت اقالة المدربين جولن لوبيتيغي والارجنتيني سانتياغو سولاري، بعد فترة ذهبية قاده فيها لاحراز لقب دوري ابطال اوروبا ثلاث مرات تواليا، بالفرنسي كريم بنزيمة وبايل والبرازيلي فينيسوس جونيور.

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وترك على مقاعد البدلاء مهاجمه الجديد الصربي الجديد لوكا يوفيتش، صانع اللعب الكولومبي خاميس رودريغيز العائد من اعارة مع بايرن ميونيخ الالماني، بالاضافة الى ايسكو ولوكاس فاسكيز.

ريال الذي لم تكن نتائجه في المباريات الودية مشجعة خصوصا في خسارته المذلة أمام جاره أتلتيكو مدريد 3-7 خلال جولتهما الأميركية، بكر في افتتاح التسجيل عبر بنزيمة بعد تمرية من بايل الذي قدم مباراة جيدة (12). وهز سلتا فيغو الشباك قبل نهاية الشوط قبل ان يلغى الهدف بمساعدة من تقنية الفيديو لتسلل على اياغو اسباس.

وبرغم طرد الكرواتي لوكا مودريتش افضل لاعب في العالم السنة الماضية لدعسه على قدم دنيس سواريز (55)، ضاعف ريال تقدمه بتسديدة بالغة الروعة من لاعب وسطه الالماني الدولي طوني كروس (61).

علق زيدان على طرد مودريتش "تحدثت اليه وقال ان الحركة لا تستحق الطرد، وعلينا تقبل قرارات الحكام".

وعمق البديل فاسكيز النتيجة (80)، قبل ان يسجل الشاب ايكر لوسادا هدفا شرفيا للمضيف (90+1).

وبعد حلوله ثالثا الموسم الماضي بفارق كبير عن برشلونة البطل واتلتيكو مدريد الوصيف، دافعا ثمن رحيل نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان يسجل له حوالي 50 هدفا في مختلف المسابقات في الموسم الواحد، حقق ريال المطلوب خلافا لبرشلونة الذي خسر افتتاحا على ارض اتلتيك بلباو صفر-1 في اللحظات الاخيرة.

ملخص مباراة ريال مدريد وسلتا فيغو: