شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب منتخب ناشئى كرة اليد المصري على نظيره البرتغال بنتيجة 41 / 36 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، فى دور نصف نهائى بكأس العالم المقام فى مقدونيا ليتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ الفراعنة.
وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مصر إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.