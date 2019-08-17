الامارات | مصر إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلب منتخب ناشئى كرة اليد المصري على نظيره البرتغال بنتيجة 41 / 36 فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، فى دور نصف نهائى بكأس العالم المقام فى مقدونيا ليتأهل المنتخب المصري إلى المباراة النهائية في إنجاز يحدث لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

وشهد مشوار ناشئى اليد فى الدور الأول تحقيق الفوز على السويد فى ضربة البداية بنتيجة 32 /29 قبل الخسارة من فرنسا 28/ 24 ثم الفوز على تايوان 36/ 25 ثم كندا 47 /20 وأخيرًا المجر 31 /24 قبل أن يهزم سلوفينيا 30 / 23 فى دور الـ 16 .